Dybala è diventato grande. E le grandi d'Europa fanno la fila

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Picciriddu, ormai, rimane solo un ricordo di Zamparini. Perché Paulo Dybala è diventato grande, grandissimo. Tra i più forti d'Europa, l'incoronazione dopo il 3-0 della Juventus al Barcellona è stata pressoché unanime. Ha aumentato l'intensità dei riflettori sulla Joya, ma i fari erano già puntati. Il ragazzo di Laguna Larga piace a tanti, un po' tutti. In primo luogo, ai bianconeri, che per mettere in chiaro le cose lo hanno appena blindato: contratto fino al 2022, ingaggio da top player, attorno a Dybala la Vecchia Signora vuole costruire il proprio futuro. Ma di Dybala, in ottica mercato, sentiremo parlare tanto e a lungo: al momento, soprattutto per l'interesse del Barcellona. Che già lo seguiva e ne è rimasto fulminato. Ma dovrà alzare la propria offerta: la Juve parte da una base d'asta minima di 100 milioni di euro, se si tratterà di sacrificio dovrà essere davvero eccellente, più di Pogba. Attenzione al Real Madrid: la BBC non durerà per sempre, le merengues di anno in anno puntano a rinnovarsi. Nella capitale spagnola, per certi versi, Dybala avrebbe anche più spazio nell'immediato. I blancos torneranno a farsi sentire. Ma non è detto che la Juve sia disposta ad ascoltare. Almeno per quest'anno.