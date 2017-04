E' la notte di Kroos. Il tedesco sfida Alonso nel suo stadio

© foto di J.M.Colomo

Bayern Monaco-Real Madrid di questa sera avrà al suo interno decine di sfide nella sfida. Una di queste è quella fra Toni Kroos e Xabi Alonso, equilibratori del centrocampo delle rispettive squadre. Due maestri del ruolo che nel 2014 si sono scambiati la maglia. Alonso è volato a Monaco, dove chiuderà la carriera a fine anno, mentre Kroos ha scelto di raccogliere la sua pesante eredità al Santiago Bernabeu. Difficile dire quale delle due squadre ci abbia guadagnato, anche se l'età è tutta dalla parte del tedesco. E stasera, dopo aver percorso il tunnel dell'Allianz per 205 volte con la maglia del Bayern, lo farà per la prima volta (e probabilmente non l'ultima) con quella del Real Madrid.