E' nata una stella? Sarri non ha dubbi

© foto di Federico De Luca

"E' indiscutibile la bellezza del gesto tecnico di Bernardeschi, ma è come lo abbiamo fatto arrivare lì che è discutibile. Anche oggi abbiamo peccato di mentalità, nonostante il meritato vantaggio. La posizione di Bernardeschi? La posizione è secondaria rispetto alla qualità del giocatore, ha fatto una partita straordinaria in ogni zona del campo, così come noi abbiamo sbagliato tanto in mezzo al campo. Questi talenti è difficile tenerli per tutti, non solo per la Fiorentina. Oltre alla tecnica ha una qualità che hanno tutti i grandi giocatori, ha una coordinazione eccezionale. Ci ha messo in difficoltà, era davvero un talento ispirato stasera".

Così parlo Maurizio Sarri, che qualcosa di talenti ne capisce, potendo contare su una batteria di attaccanti da oltre 100 gol in un anno. E' stato proprio il tecnico tosco-campano a esaltare il talento dell'avversario di ieri, quel Federico Bernardeschi in grado di distruggere la difesa del Napoli con le sue accelerate, le sue conclusioni dalla distanze, i suoi assist precisi. Meraviglioso quello per il 3-2 di Zarate, come eccezionale è stato il guizzo in occasione del 2-2, un sinistro davvero imprendibile che è volato in vetta alla classifica del gol più bello di giornata. E' nata una stella? I 9 gol in 18 partite dicono di sì, anche se Firenze è una piazza esigente, mal disposta a perdonare le pause che a volte questo talento tende a prendersi. Ma con sempre meno frequenza.