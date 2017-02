El Kaddouri: "A Empoli ho fiducia. Ecco com'è andata col Trabzonspor"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni de Il Mattino ha parlato Omar El Kaddouri, centrocampista da poco trasferitosi all'Empoli. "Avevo bisogno di riprendere un po' di fiducia dopo questo tempo trascorso senza giocare, qua mi hanno fatto capire che mi volevano davvero", le parole del marocchino. Quindi, la foto col Trabzonspor: "E' stato un mio errore, avevo firmato un precontratto, ma è una carta che ho solo io e che non ha alcun valore", l'ammissione di El Kaddouri prima di chiudere con una stoccata a Sarri. "Non ho fatto una partita da titolare in un anno e mezzo, mi sembra pochissimo".