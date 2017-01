El Kaddouri e il Napoli. Un rinnovo lontano e un addio scontato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mino Raiola, le cui dichiarazioni son sempre tuoni a ciel sereno, a settembre disse del futuro di Omar El Kaddouri. "L'esclusione dalla lista Champions è stata per noi una sorpresa, devo dire che Sarri mi ha deluso perché ha fatto di tutto per farlo rimanere e poi non lo ha inserito nella lista. Non so ancora cosa accadrà per il suo rinnovo, ne stiamo parlando e vedremo cosa accadrà". Il punto è che, da allora nulla è accaduto e, probabilmente, niente succederà. El Kaddouri è giocatore ben più che ai margini del progetto del tecnico toscano, pronto all'addio, pronto a salutare Napoli. Un rinnovo, ipotesi lontana, sarebbe solo ed esclusivamente per far incassare qualcosa a De Laurentiis. Sembra ben distante, però, l'idea nella mente di Raiola. Che porterà ora o in estate El Kaddouri lontano da Napoli, in una storia che di fatto non è mai sbocciata.