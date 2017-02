El Kaddouri e la prima in azzurro: serve tempo ma Martusciello ci crede

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima gara senza infamia e senza lode per Omar EL Kaddouri con la maglia dell'Empoli. Il tecnico azzurro Giovanni Martuscuiello ha infatti deciso di mandarlo subito in campo dal primo minuto e l'ex Napoli si è fatto sì trovare pronto, senza però lasciare una traccia indelebile nella sfida contro il Torino. Ci sarà tempo per imporsi al meglio, anche perché alla prima non è mai facile, ma lo stesso allenatore del club toscano ha subito fatto capire che nella sua testa il giocatore marocchino è una prima scelta, avendo scelto di mandarlo in campo con la maglia da titolare dopo neanche una settimana dal suo arrivo a Empoli. El Kaddouri è pronto a prendere per mano la squadra azzurra, mettendo in campo tutta la sua esperienza, per far sì che le cose possano andare sempre meglio e che gli azzurri si mettano sempre più al sicuro nella corsa alla salvezza.