Empoli, alla ricerca del Saponara perduto per centrare la storica salvezza

© foto di Federico De Luca

Riccardo Saponara e una prima parte di stagione sicuramente da dimenticare. Rimasto a Empoli nell'estate che ha visto gli azzurri cedere molti artefici degli splendidi campionati targati Maurizio Sarri e Marco Giampaolo, il trequartista ha invece proseguito la sua avventura in Toscana, in attesa di una chiamata da una big per provare a dimostrare, dopo la triste parentesi al Milan, di poter essere una risorsa anche per le squadre che lottano per obiettivi più importanti rispetto a quello della permanenza in Serie A. A partire da gennaio Saponara dovrà però cercare di cambiare marcia, sia per l'Empoli, che andrà alla caccia di quella che sarebbe la terza salvezza consecutiva per il club azzurro, per la prima volta nella sua storia. Con un Saponara in versione super sarebbe sicuramente più semplice raggiungere il traguardo e sarà anche compito di Martusciello quello di cercare di aiutare il suo giocatore a rientrare sui giusti binari.