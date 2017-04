Empoli, Corsi: "Situazione difficile anche a causa del ko di Mchedlidze"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato a pochi giorni dal derby toscano che vedrà impegnata la sua squadra sul campo della Fiorentina: "Ora non posso ricercare il lato negativo della situazione, serve che carichi mentalmente la mia squadra. Forse non saremmo a questo punto se non avessimo perso Mchedlidze, il nostro miglior giocatore, per infortunio. Quando giochiamo contro le squadre importanti facciamo la prestazione sempre, ma ci manca concretezza. Di Francesco alla Fiorentina? È uno perbene, professionale e ha fatto tanta gavetta. Lo vedo pronto per una piazza come Firenze. Fa piacere vedere molto Empoli sulle panchine di A", ha detto a Radio Toscana.