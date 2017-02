Empoli, El Kaddouri bacchetta DeLa: "Bisogna far lavorare Sarri"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Sky Sport dopo Empoli-Lazio 1-2 ha parlato il centrocampista empolese Omar El Kaddouri: “Eravamo ancora esultando, forse Rizzoli poteva aspettare un attimo invece il gioco è ripartito subito. Su queste cose dobbiamo crescere. Qui sto giocando nel mio ruolo, è stata una bellissima esperienza a Napoli, ma sto qui ritrovando minutaggio. So che devo fare meglio, sto lavorando per arrivare ai miei livelli. Real-Napoli? Sembra che hanno fatto male gli azzurri, ma ricordiamoci che hanno giocato contro il Real Madrid. A Napoli può succedere di tutto, sappiamo che De Laurentiis ogni tanto ha certe uscite ma non bisogna parlarne troppo. Sarri sta facendo benissimo il suo lavoro e bisogna lasciarlo lavorare”.