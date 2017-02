Empoli, Laurini: "A Milano sarà difficile, ma vogliamo vincere. Come sempre"

© foto di Federico De Luca

Intervistato dalla redazione di PianetaEmpoli, il difensore azzurro Vincent Laurini ha analizzato la prossima sfida di campionato, che vedrà la squadra di Giovanni Martusciello opposta all'Inter di Stefano Pioli: "Non avranno alcun tipo di problema a sostituire i giocatori che mancheranno, la panchina è di livello. Sarà difficile, ma noi dobbiamo andare lì convinti per giocarcela. Vogliamo vincere, come sempre".

Chiosa sulla salvezza: "Abbiamo un bel vantaggio, ma non dobbiamo mollare. Dobbiamo far punti nelle prossime uscite, la classifica può cambiare velocemente".