Empoli, Martusciello esulta: "Con queste prestazioni possiamo salvarci"

Il tecnico dell’Empoli, Giovanni Martusciello, ha commentato ai microfoni di Radio Lady il pareggio contro il Torino. Ecco quanto riportato da Empolichannel.it: “Abbiamo messo dentro a questa partita tutto quello che serviva, rispetto alla sfida contro il Crotone. Con queste prestazioni possiamo salvarci. In Serie A i gol su palla inattiva li prendi. Sento tanti commenti, ma sono tutte cavolate. Noi abbiamo un’idea che ci permette di avere una lettura uguale per tutte le situazioni. A volte siamo premiati, altre volte no”.

Su El Kaddouri: “E’ un giocatore che non si scopre oggi. Deve crescere in condizione. E’ stata una partita buona per un’ora abbondante, poi si è un po’ spento. Non pensavo reggesse l’urto in questo modo e se cresce di condizioni può farci fare il salto di qualità”.

Sulla direzione di Di Bello: “Noi siamo i più piccoli del campionato, siamo l’Empoli. A volte le direzioni dell’arbitro sono così, altre volte no. Le decisioni una volta prese non si cambiano ed è stata brava la squadra a non scadere in queste cose. Se l’arbitraggio è negativo bisogna solo farsene una ragione”.

Un campo in brutte condizioni, soprattutto nella ripresa: “Fin quando il terreno di gioco ha retto le trame di gioco le abbiamo create. Penso a Pasqual e a Pucciarelli. La partita era stata preparata bene ed è stata messa in pratica. Siamo stati anche fortunati, come sull’episodio del rigore. L’atteggiamento però era giusto e siamo stati premiati”.

Sull’infortunio di Costa: “Sono preoccupato perché domenica mancherà Bellusci che sarà squalificato. Quando sulla linea difensiva ti manca continuità nelle scelte qualche grattacapo viene fuori. Lavoreremo in settimana per risolvere questa situazione”.

Su Pucciarelli, tornato al gol: “Di Manuel mi è piaciuto il comportamento che ha avuto quando non aveva la palla. Su quella pressione poteva non andarci, invece ci ha creduto e ha trovato il gol. Nel sacrificio ha trovato il gol: questo è Pucciarelli”.