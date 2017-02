Empoli, Martusciello: "Pareggio giusto, El Kaddouri straordinario"

© foto di Federico De Luca

Giovanni Martusciello, allenatore dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Radio Rai: “Abbiamo raggiunto un ottimo risultato, mi complimento coi miei giocatori che hanno meritato il pareggio, anche se c’è qualche recriminazione in qualche circostanza in cui potevamo fare meglio. El Kaddouri? Sono contento, è un giocatore straordinario sotto l’aspetto qualitativo. Deve crescere dal punto di vista fisico ma sono contento della sua prestazione così come quella dei suoi compagni”.