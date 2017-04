Empoli, Martusciello può esser confermato. Ma piace anche Baroni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla fine, se raggiungerà la salvezza avrà fatto ampiamente il suo dovere. Giovanni Martusciello, al suo esordio da allenatore in prima all'Empoli, potrebbe dunque guadagnarsi la conferma, sia pure al termine di una stagione non certo esaltante (per la prima volta nella storia del club sono state collezionate sette sconfitte consecutive in A). La squadra che si è presentata ai nastri di partenza non aveva però la stessa qualità di quella dell'anno passato, viste le cessioni di Mario Rui e Tonelli - oltre a quella a gennaio di Saponara - e le partenze per fine prestito di due colonne del centrocampo come Paredes e Zielinski. Martusciello per oltre metà campionato ha comunque pilotato la squadra in zone tranquille, salvo poi dover fare i conti con troppa deconcentrazione della squadra, sentitasi eccessivamente sicura di aver raggiunto l'obiettivo. L'Empoli- che lo ha scelto dopo che era stato il secondo di Sarri e Giampaolo - potrebbe decidere di tenerlo anche la prossima stagione sulla panchina, magari rinforzando la squadra in zona gol, considerato che gli azzurri si sono rivelati quest'annno la squadra che ha segnati meno reti di tutti. Martusciello dunque verso la conferma anche alla luce della preziosa e significativa vittoria contro la Fiorentina, ma nel frattempo si segue con interesse pure Marco Baroni, tecnico del Benevento. L'allenatore toscano piace e ha ormai esperienza avendo svolto un lungo percorso in B. Ha dimostrato di esser pronto al salto in A e può rappresentare un'idea per il futuro.