Empoli, Mchedlidze: "Vittoria incredibile: serve crederci per imprese così"

© foto di Federico De Luca

Levan Mchedlidze ha parlato a Radio Lady della vittoria del suo Empoli contro la Fiorentina. "E’ quasi incredibile questa vittoria. Eravamo convinti di potercela fare e ce l’abbiamo fatta. Serve crederci per realizzare imprese del genere. Siamo andanti anche in difficoltà nelle ultime settimane, ma noi ci abbiamo creduto ancora di più. Volevamo dimostrare che sapevamo giocare bene e che non eravamo morti. Vincere a Firenze era difficilissimo, ma ci siamo riusciti -riporta EmpoliChannel.it-. Fischiare per i tifosi è una cosa normale. Negli ultimi quattro anni giocavamo benissimo e potevamo vincere contro chiunque. Anche lo scorso anno siamo andati in difficoltà in un periodo. Noi siamo rimasti uniti, guardando sempre avanti. Oggi abbiamo vinto una partita molto importante e lunedì prepareremo un’altra partita difficilissima contro il Milan. Oggi però abbiamo capito che possiamo fare il risultato dovunque”.