Eranio: "Milan, la Supercoppa un premio. Donnarumma predestinato"

Fonte: di Antonio Vitiello per MilanNews.it

Per commentare il successo del Milan a Doha la redazione di MilanNews.it ha intervistato l’ex centrocampista rossonero Stefano Eranio.

Sul successo contro la Juve: “E’ un premio per quello che hanno fatto fino ad ora, per come hanno lavorato con i giovani, ad un certo punto c’erano dieci italiani in campo e questo era da anni che non si vedeva e poi avevano contro la squadra numero uno in Italia. Questo fa capire che se lavori bene e se giochi con determinazione non tutto è scontato”.

Sul match: “Come tutte le finali, vince sempre chi sbaglia meno. Durante la gara hanno sbagliato entrambe perché sia Milan che Juve hanno avuto occasioni anche semplici da buttare in rete. Poi ai rigori è stato più bravo il Milan con la parata strepitosa di Donnarumma. Onore e merito al Milan che da inizio anno sta facendo un grande lavoro per puntare sui giovani e sul futuro. Anche se il presente è già roseo”.

Su Donnarumma: “Ha fatto una grande parata su Khedira, oltre al rigore di Dybala. Lui è un predestinato, già adesso si può paragonare ai più forti al mondo. Figuriamoci tra qualche anno quando avrà pure più esperienza. Ora il problema è riuscirlo a mantenerlo al Milan perché c’è questo intoppo del contratto e non è cosa da poco. Poi il fatto che il suo manager sia Raiola può essere un problema. Da una parte se dovessero vederlo il Milan guadagnerebbe parecchio, dall’altro lato però la società proverà a trattenerlo. Facendo un sacrificio economico avresti la porta al sicuro per venti anni, lo terrei per costruire le basi del Milan del futuro”.

Su Suso: “Vuol dire che Montella ha fatto un lavoro strepitoso su Suso. Ha saputo cambiare modo di pensare al calcio adattandosi alle caratteristiche dei giocatori. Il Milan è diventata una squadra con la s maiuscola, che gira intorno alle qualità di Suso e Bonaventura. Speriamo anche in Bertolacci che sta recuperando, e anche Paletta. Su quest’ultimo mi sono sbagliato, non ero uno che credeva in lui e invece sta diventando uno dei protagonisti di questo Milan. E’ uno dei difensori più forti che ci sono in Italia. Con un lavoro importante e con l’organizzazione giusta il Milan ha creato un qualcosa di eccezionale”.