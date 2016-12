Escalation Izzo: così aumentano le pretendenti in Europa

© foto di Federico Gaetano

Ha vissuto un'annata dalle mille emozioni, Armando Izzo. La Serie A, le inchieste, la Nazionale. Gli elogi, gli applausi, montagne russe del cuore che hanno di fatto reso l'ex giocatore dell'Avellino uno dei giocatori più chiacchierati della massima serie. Anche in chiave mercato. Il Genoa non intende privarsene, viste anche le prossime partenze di Tomas Rincon in mediana e di Leonardo Pavoletti in attacco. La verità, però, è che Izzo ha estimatori di lusso e prestigio, in Italia e in Europa. Piace e non poco al Siviglia, dove uno con la garra di Jorge Sampaoli lo vedrebbe bene nella propria trincea. Piace alle due milanesi, da anni in cerca dell'alchimia perfetta per le rispettive retroguardie. Enrico Preziosi si prepara all'ennesima cessione importante ma non ora. Non ancora. Non adesso. In estate è certa, per ora il Genoa e i suoi tifosi potrnano ancora goderselo. Tackle e giocate toste, l'anno delle montagne russe di Izzo è pronto per continuare ancora.