ESCLUSIVA TMW - A. Paganin: "Inter, Gagliardini fenomeno. Ranocchia si ritrovi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Vincere aiuta a vincere". Antonio Paganin, ex difensore dell'Inter, commenta così la vittoria dei nerazzurri contro il Bologna che vale l'accesso ai quarti di finale della Tim Cup. "L'avversario era ostico da affrontare - spiega a Tutttomercatoweb.com - la squadra mi è piaciuta anche perchè inizialmente non c'erano molti dei titolari fissi".

Uno degli osservati speciali era Gabigol. Che impressione le ha fatto?

"Potenzialmente ha qualità ma ha ancora bisogno di adattarsi alla mentalità europea e al campionato italiano. Ma ha tutto dalla sua. C'è da capire quanta voglia abbia di confrontarsi e di mettersi in discussione con gli altri compagni. Nel suo ruolo tra l'altro c'è tanta concorrenza"

Parlando do mercato che che dovrebbe fare Ranocchia?

"Credo che l'importante sia andare a giocare. Non è più nella sfera della Nazionale ma è un buon giocatore che forse paga annate non felici. Ora ritengo che debba andare a dimostrare altrove le sue qualità. Conviene trovare spazio in una nuova squadra".

Veniamo a Gagliardini. Sorpreso da come si è inserito subito?

"E' un fenomeno. L'ho visto a Vicenza l'anno scorso e mi aveva impressionato. E' cresciuto tanto dal punto di vista della personalità e l'Inter ha concluso un grandissimo acquisto anche in chiave futura. Gagliardini è anche un bellissimo spot per il settore giovanile italiano".