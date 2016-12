ESCLUSIVA TMW - Abbruscato: "Toro mix perfetto. Dal mercato solo giovani"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Il Toro di oggi è un mix vincente fra le idee di Mihajlovic e quelle di Ventura", è questo in sintesi il pesniero dell'ex granata Elvis Abbruscato sulla prima parte di staguione del Torino. "Come mi aspettavo - spiega l'ex attaccante a TuttoMercatoWeb.com - l'inizio del Torino è stato difficile, complici anche tanti infortuni. Con il tempo però le idee di Mihajlovic sono state assimilate e i risultati sono arrivati. Il tecnico serbo ha portato idee e mentalità nuove, per un Torino che è in crescita continua".

Belotti il migliore della prima parte di stagione? Altri nomi da segnalare?

"L'ex Palermo sta facendo un campionato straordinario, dimostrano di sapersi migliorare giorno dopo giorno avendo grandi margini di miglioramento. Ottimi, per certi versi a sorpresa, anche Rossettini e Castan che si sono imposti ad alti livelli".

Si avvicina il nuovo anno e con esso il calciomercato invernale. Cosa serve al Toro per continuare nel suo trend positivo?

"Non credo ci sia niente da fare. La squadra è completa, c'è solo da investire per il prossimo anno sulla falsa riga di quanto fatto con Belotti, ovvero giovani che possono essere utili nel breve periodo".