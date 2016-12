ESCLUSIVA TMW - Adaglio (GdS): "Porto, crisi alle spalle ma mercato rischioso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sfida di Champions tra Juventus e Porto non è vicina, ma ma sicuramente occupa già uno spazio nella mente dei tifosi bianconeri. Il grande esperto di calcio portoghese Giuliano Adaglio, collega della Gazzetta dello Sport, ci dà una mano nell'analisi dei lusitani: "La fase negativa sembra alle spalle: i risultati in campionato e Champions sono migliorati e il Porto arriverà alla sfida contro la Juve con il morale sicuramente più alto. Forse proprio il clasico contro il Benfica c'è stato il punto più basso della stagione del Porto, con il pareggio all'ultimo secondo. Ora Nuno sembra aver trovato anche una quadra tattica con questo 4-1-3-2 molto offensivo".

Otavio può essere uno dei giocatori da tenere d'occhio?

"Secondo me l'uomo chiave rimane André Silva. Ha avuto una crescita esponenziale quest'anno e davanti è il punto di riferimento. Attenzione anche a Jota, mentre Otavio ultimamente sta giocando un po' meno, anche se la partita è ancora lontana e potrebbe riguadagnare posizioni nelle gerarchie".

Siamo abituati a vedere il Porto protagonista sul mercato... in uscita. Potrebbe succedere anche a gennaio?

"Il rischio c'è, assolutamente. Se arriva una big e mette in palio cifre fuori mercato, vedi l'affare Lindelof, difficilmente le portoghesi possono dire no. André Silva potrebbe essere una perdita notevole, perché credo che in questa squadra lui e Danilo Pereira siano gli insostituibili".