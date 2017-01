ESCLUSIVA TMW - Addamiano: "Via al Sub-20: segreti, favorite e future star"

© foto di Image Sport

Inizierà stasera con Colombia-Paraguay il Sudamericano Under-20, una competizione seguitissima in Europa perché è qui, durante queste partite, che i club europei e non solo scovano i talenti del futuro.

Abbiamo parlato della competizione con Giuseppe Addamiano, procuratore che da anni staziona in Paraguay ma conosce bene l'intero panorama sudamericano.

Partiamo dalle squadre. Quale favorita?

"L'Argentina è molto forte, ha una base importante. Il Brasile scenderà in campo con lo zoccolo duro dell'ultimo Under 17 ed è sicuramente da temere. Occhio a Uruguay ed Ecuador, mentre il Cile non mi convince, da troppo tempo non sforna talenti interessanti. Mi intriga anche il Paraguay, nonostante l'assenza del talento più importante: Sergio Diaz".

In Italia, il giocatore più monitorato sarà Bentancur del Boca Juniors.

"Ha 19 anni e oltre 40 presenze ufficiali in prima squadra col Boca Juniors. Per lui non sarà una vetrina, ma una conferma. E' una delle stelle di questa competizione che, non a caso, la Juventus ha già opzionato".

Nel mirino anche Bryan Cabezas, stella dell'Ecuador che all'Atalanta non ha mai trovato spazio.

"E' sbarcato in Italia a fine preparazione, ha avuto qualche problema fisico, ma il suo talento non si discute. Non si disputano certo per caso partite come le sue con la casacca dell'Independiente del Valle".

Dell'Argentina favorita chi ti piace di più?

"Ascacibar è un cagnaccio, è giovanissimo ma gioca come un veterano. Alla Gattuso. Mi piacciono molto, però, anche Lucas Rodrtiguez e Braian Mansilla, una punta centrale che ricorda molto Dybala".

Tre nomi su tutti: su chi punteresti?

"Uno l'ho già fatto, è quello di Lucas Rodriguez dell'Estudiantes. Poi Felipe Vizeu (Brasile) e Jesus Medina (Paraguay). Ma mi piacciono anche Schiappacasse , già acquistato dall'Atletico Madrid, e Ardaiz, nonostante sia ancora un po' acerbo".

La competizione inizia oggi. Quali club europei ci saranno?

"I top club europei sono pieni di giocatori sudamericani e tutti hanno disputato questa competizione. Quindi, ci saranno praticamente tutti: 80-100 club europei saranno qui ad osservare il Sub-20 dal vivo. La cosa interessante, però, è che non ci sono più solo osservatori di club europei: sempre più società messicane e asiatiche inviano osservatori. Il calciomercato è sempre più globale".