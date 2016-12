ESCLUSIVA TMW - Ag. Adnan: "Valutiamo le opzioni per il futuro insieme al club"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ali Adnan ha altre caratteristiche rispetto a quelle che richiede Delneri e viste le aspettative del ragazzo non possiamo chiedergli di stare in seconda fila. Meglio mettere alle spalle del brasiliano un giovane". Parole, quelle di Gino Pozzo negli scorsi giorni al Messaggero Veneto, che di fatto aprono all'addio dell'iraqeno. "La situazione di Ali è quella spiegata da Pozzo -racconta l'agente del ragazzo, Christian Emile, a Tuttomercatoweb.com-. Delneri crede che Ali abbia ottime qualità ma sono diverse da quelle di cui ha adesso bisogno. Adesso, stiamo valutando le opzioni per questa sessione di mercato perché un giocatore come lui, con le sue qualità, col suo spessore, ha voglia e bisogno di giocare e la proprietà del club lo sa benissimo".

Gli interessamenti non mancano.

"E' presto per entrare nello specifico. La realtà è che ci sono società su Ali in Italia, in Germania, in Spagna ma non c'è fretta di prendere una decisione. Questa, inoltre, deve essere giusta sia per noi che per l'Udinese".