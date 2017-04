ESCLUSIVA TMW - Ag. Ansaldi: "Felice all'Inter, ma tante opzioni in caso di cessione"

L'agente del terzino ex Genoa a TMW: "Finora nessuna comunicazione da parte della società, ma le offerte non sono mai mancate"

Il suo futuro dovrebbe essere ancora all'Inter, anche se non possono esserci ancora totali certezze alla luce di tanti aspetti. È quindi doveroso utilizzare il condizionale considerando che la società è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro. Un'eventualità che, chissà, potrebbe ridurne notevolmente il minutaggio in vista della prossima stagione.

Al netto di questo possibile scenario, quale sarà il futuro di Cristian Daniel Ansaldi? Per fare il punto sul rendimento offerto in questo 2016-2017 (forse al di sotto delle attese) e sulle prospettive del classe '86 di Rosario, TuttoMercatoWeb ha intervistato in esclusiva il suo agente Pedro Aldave.

Quali sono i segnali in vista della sessione estiva? Resta intatta la fiducia da parte dell'Inter?

"Non conosco ancora le idee della società, ma fino ad oggi non ci ha comunicato nulla. Cristian ha firmato un contratto lungo, valevole per 4 anni, pertanto l'idea è quella di continuare a vestire la maglia dell'Inter. Poi, questo è ovvio, molto dipenderà da quello che eventualmente ci comunicherà la dirigenza".

Ha in programma un appuntamento con Ausilio prossimamente?

"No, per il momento no. Se l'Inter non comunica nulla a me o al ragazzo vuol dire che vogliono continuare. Se poi dovessero cambiare la cose faremmo le nostre valutazioni. Ma in linea di massima dovremmo rimanere a Milano".

Il club, però, sta cercando un nuovo terzino.

"Cristian sarà pronto a giocarsi il posto, come ha sempre fatto. Anche in questa stagione. Ultimamente non è stato titolare, questo è vero, ma quando ha risposto dal punto di vista fisico ha sempre giocato. Per lui un nuovo acquisto non sarebbe un problema. Ripeto, l'idea è di proseguire in nerazzurro".

Il rendimento stagionale non è finora paragonabile a quello di Genova: qual è la sua spiegazione?

"C'è stato un periodo in cui ha fatto molto bene. Purtroppo è mancata la continuità, ma questo vale per tanti giocatori della rosa nerazzurra, come per esempio Banega. Ci sono 3-4 titolari, poi a turno il mister ha schierato tutti. Questo è normale. Qualche problema fisico lo ha frenato, ma penso che complessivamente abbia fatto bene. Il calcio è così: a volte il rendimento c'è, altre no".

Ha già ricevuto offerte?

"Certo, le proposte non mancano mai: dalla Germania, dalla Turchia, dall'Inghilterra... Ma l'idea del ragazzo è di restare a Milano, città in cui si trova molto bene con la propria famiglia. Ha già giocato diversi anni in Russia dove il denaro era la priorità, ora antepone l'aspetto sportivo".

E se bussassero dalla Chinese Super League?

"Non escludo un rifiuto da parte sua. In passato ha detto no a tanti soldi, soprattutto dalla Turchia dove Galatasaray e Fenerbahce ci hanno provato in modo estremamente convinto. Come detto, all'Inter sta bene. Se poi dovessero cambiare le cose faremmo le nostre valutazioni".