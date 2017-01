ESCLUSIVA TMW - Ag. Bacca: "Offerte shock dalla Cina, ma vuole solo il Milan"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Carlos Bacca torna a gioire e a far gioire i tifosi del Milan. Nella gara di ieri contro il Cagliari l'attaccante colombiano ha infatti rotto un digiuno che durava ormai da mesi (ultima rete contro il Sassuolo lo scorso due ottobre), trascinando i rossoneri alla vittoria e di nuovo a ridosso della zona Champions. Per parlare del settimo centro stagionale dell'ex Siviglia, oltre che dei soliti rumors di mercato su Paris Saint-Germain e non solo, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il suo agente Sergio Barila.

Barila, ha sentito Carlos dopo il gol di ieri?

"Sì, con Carlos parlo quasi tutti i giorni. Ieri era comprensibilmente molto contento. Entrambi siamo sempre rimasti tranquilli, consapevoli che sarebbe tornato a segnare gol decisivi come ha sempre fatto nella sua carriera".

Un gol che spegne definitivamente le voci di mercato, almeno fino a giugno?

"Assolutamente sì. Bacca è felice al Milan e la società è soddisfatta del suo rendimento, non ci sono ragioni per andare via".

Neanche se dovesse arrivare una proposta shock dalla Cina?

"Ci sono tante squadre interessate a Bacca. Alcuni club cinesi gli hanno offerto contratti importantissimi, ma il desiderio del mio assistito è solamente uno: giocare nel Milan. Indossare la maglia rossonera lo rende felice".

Chiosa su Lapadula. Come va il dualismo tra lui e Bacca?

"Più giocatori di qualità ci sono, meglio è per il club. E' l'allenatore che deve scegliere ciò che è più utile al gruppo".