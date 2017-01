ESCLUSIVA TMW - Ag. Badelj: "Può restare a Firenze. Cina? Non fa per noi"

© foto di Federico De Luca

E' uno dei nomi più chiacchierati sul mercato, quello di Milan Badelj. Regista di casa Fiorentina, ha su di sè gli occhi delle due milanesi. "Sto aspettando novità dalle due squadre -spiega l'agente del ragazzo, Dejan Joksimovic, per Tuttomercatoweb.com-. Se troveranno l'accordo con la Fiorentina ok, vedremo il da farsi. Altrimenti resterà a Firenze fino a giugno, non ci sono problemi". Un Badelj valutato circa 15 milioni di euro dai viola e sul cui rinnovo al momento non arrivano novità. A 12 milioni circa la trattativa può chiudersi, "ma prima, eventualmente, dovranno trovare l'accordo i club. Poi ci muoveremo noi, ma non fino ad allora". Un Badelj che fa gola anche in Cina. "Sì, è arrivato qualche rumor, qualche richiesta. Ma non ci pensiamo. La Cina porta sicuramente tanti soldi ma il livello del calcio non è quello europeo e tornare in Europa dalla Cina non è facile. E non fa per noi, adesso".