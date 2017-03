ESCLUSIVA TMW - Ag. Banega: "Il futuro all'Inter. Argentina? Condizioni impossibili"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da TuttoMercatoWeb il giorno successivo al pesante ko della Nazionale argentina a La Paz contro la Bolivia, l'agente di Ever Banega, in campo per 90' e tra i pochi a salvarsi nel gruppo di Edgardo Bauza, ha sottolineato le non facili condizioni trovate dall'Albiceleste all''Hernando Siles'.

Marcelo Simonian ha inoltre difeso la prova del proprio assistito: "Non comprendo certe critiche, Ever è stato uno dei migliori. Era impossibile giocare in queste condizioni, a un'altezza del genere e su un campo pessimo. Il rimbalzo era irregolare. Banega ha disputato una buona partita, le critiche non dovrebbero esserci. Ha corso fino alla fine non mollando mai. In ogni caso qualcuno dovrebbe impedire di giocare a certe altezze e in determinate condizioni".

Conclusione dedicata all'Inter: "Il suo futuro sarà a Milano. Con l'Inter sta andando tutto bene".