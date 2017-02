ESCLUSIVA TMW - Ag. Banega: "Il Tianjin su Ever? Niente di vero, solamente rumors"

Negli ultimi giorni il nome di Ever Banega è tornato 'caldo' in ottica mercato, con la Chinese Super League pronta a tentare l'offensiva per strappare il nazionale argentino all'Inter. In particolare, si è parlato del Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, disposto a offrire 25 milioni di euro al club nerazzurro.

Pista concreta, quella cinese, o semplici voci? A rispondere è Marcelo Simonian, agente del Tanguito, che a TuttoMercatoWeb spiega: "Le voci sul Tianjin? Nulla di vero. Sono le classiche voci di mercato, i soliti rumors".