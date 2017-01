ESCLUSIVA TMW - Ag. Bifulco: "Carpi piazza ok. Granata, il Napoli crede in lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' uno dei talenti più promettenti della Serie B, Alfredo Bifulco. Classe 1997, è di proprietà del Napoli ed è ora in prestito al Carpi dove ha già segnato tre reti in stagione. "E lì resta -dice a Tuttomercatoweb.com l'agente del ragazzo, Giuseppe Delle Donne-. E' nella piazza giusta, col tecnico perfetto come Castori: sta crescendo e lo farà ancora, poi in estate valuteremo il da farsi insieme al Napoli".

Dove gioca Antonio Granata, leader della difesa della Primavera.

"Stimato anche da Sarri, visto che si allena spesso in prima squadra. E' il capitano della Primavera, già pronto per giocare coi big. Però il club di De Laurentiis, con il quale i rapporti sono splendidi, vuole tenerlo anche per una stagione e per un Viareggio da protagonista. Valuteremo insieme a loro il da farsi, serenamente, per la crescita del ragazzo".