ESCLUSIVA TMW - Ag. Cannavaro: "Futuro? Al Sassuolo si sente in famiglia"

Rinnovo in tasca? Ancora no, ma la volontà di Paolo Cannavaro, ovvero quella di andare avanti a Sassuolo, sembra chiara. Lo conferma, in esclusiva per Tuttomercatoweb.com, l'agente del difensore napoletano Gaetano Fedele. "Ci sono stati incontri, credo che con calma ci rivedremo per il da farsi. Non c'è niente di ufficiale, ci sono state delle chiacchierate ma ancora niente di concreto".

C'è la volontà di andare avanti insieme?

"Il ragazzo ha sposato il progetto Sassuolo quando in pochi ci credevano. Si è trovato benissimo, è una famiglia ed è abituato a sentirsi in famiglia".