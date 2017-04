ESCLUSIVA TMW - Ag. Carlao: "Felice dell'esordio col Toro, presto al top"

Buona la prima. Carlao, difensore brasiliano arrivato a gennaio al Torino, ha esordito ieri contro il Cagliari offrendo una prestazione accolta anche oggi dalle pagelle con soddisfazione. La stessa del tecnico Mihajlovic e della dirigenza e dall'intermediario dell'operazione, Stefano Salvini, che ha portato il ragazzo in Italia insieme all'agente Alessandro Silva. "E' stata una partita importante: non è mai facile -dice Salvini a Tuttomercatoweb.com-. Si è infortunato subito al braccio, poi al quadricipite femorale. Ero sicuro: è un ragazzo serio, professionale, è un lavoratore. Fuori e dentro al campo è quasi due persone diverse".

In che senso?

"Fuori è tutto famiglia, silenzioso, mentre in campo diventa una bestia. Sono e siamo contenti: non ha ancora nelle gambe i novanta minuti nelle gambe, giustamente Mihajlovic l'ha sostituito ma presto sarà al top".

L'ha sentito?

"Era molto contento e felice della prestazione. Un esordio così è importante, a parte quel falletto che poteva non starci su Ionita... Poi si è ripreso abbondamente direi".

Un innesto importante, nonostante qualche scetticismo iniziale da parte di chi non lo conosceva.

"Magari si poteva pensare 'hanno preso un ultratrentenne dall'APOEL', ma l'esperienza non gli manca. Ha giocato in Ligue 1, ad alti livelli, e ha dimostrato di poter stare benissimo in Serie A".