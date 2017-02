ESCLUSIVA TMW - Ag. Cataldi: "Assurdo non fosse titolare, contento del Genoa"

Nel corso della lunga intervista rilasciata in esclusiva a Tuttomercatoweb.com, Roberto De Fanti, intermediario della trattativa per Manolo Gabbiadini al Southampton, ha parlato anche dei suoi assistiti tra cui Danilo Cataldi. "Soddisfatto del passaggio al Genoa? Molto. Il Genoa è un grande club e Danilo aveva bisogno di continuità, cosa che nell'ultimo anno e mezzo non era riuscito ad avere nella Lazio. Che un giocatore delle sue qualità non fosse titolare in serie A era a mio avviso una assurdità. Ora sta a lui dimostrare il giocatore che tutti predestinano alla Nazionale.