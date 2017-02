ESCLUSIVA TMW - Ag. De Maio: "Sebastien carico e pronto. Spera nel riscatto"

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina è sempre più in difficoltà. Anche nel match di ieri sera col Torino critiche e contestazioni, per i Della Valle e per Paulo Sousa. Tra le varie accuse mosse al tecnico, quelle di non aver dato un'identità precisa alla squadra, assolutamente incapace peraltro di trovare un po' di continuità. Tra gli appunti mossi al portoghese, pure quello di non aver utilizzato totalmente la rosa a sua disposizione, in particolare in difesa, reparto che è andato progressivamente in calo. Sebastien De Maio ad esempio è stato stranamente utilizzato solo 4 volte in campionato, lui che col Genoa aveva comunque messo insieme 84 presenze in tre stagioni in A. Abbiamo provato a parlarne con il suo agente Diego Tavano, prendendo spunto anche dal fatto che il francese domenica ritroverà da avversario Gasperini nel match contro l'Atalanta. "Iniziamo col dire che Sebastien sta portando avanti un'esperienza importante, si trova in un grande club e si è innamorato della città - spiega Tavano a Tuttomercatoweb.com - Se devo essere sincero, quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto il suo".

Come si spiega allora questo scarso utilizzo?

"Posso dire che a gennaio mi hanno chiamato molti club per chiedermi la sua disponibilità, ma Sebastien ha già fatto il doppio trasferimento quest'estate, dunque non poteva muoversi. In ogni caso in verità lui non ci avrebbe neanche pensato ad andar via perché vuole confermarsi a Firenze e sogna di essere riscattato".

E allora che cosa aspettarsi da qui alla fine della stagione e anche per il futuro?

"Sebastien continuerà a lavorare intensamente e cercherà di giocare il più pèossibile da qui a giugno. Poi si vedrà".

Domenica ritroverà Gasperini...

"Ha fatto tre ottimi campionati con lui, conoscendolo non è un caso che stia facendo così bene a Bergamo".