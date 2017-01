ESCLUSIVA TMW - Ag. Deulofeu: "Il Milan ha fatto di tutto per prenderlo"

© foto di STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Gerard Deulofeu convocato per la gara di domani contro la Juventus. Oggi pomeriggio è infatti arrivato il transfer per l'utilizzo del nuovo acquisto del Milan, sbarcato in Italia in prestito oneroso dall'Everton. Per raccontare le prime impressioni dell'esterno catalano, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il suo agente Gines Carvajal.

Carvajal, quali sono le prime sensazioni di Deulofeu da nuovo giocatore rossonero?

"Gerard è felicissimo. E' rimasto davvero colpito dal forte interesse che Galliani e Maiorino hanno mostrato nei suoi confronti in questi giorni. Il Milan ha fatto davvero tutto il possibile per prenderlo".

Intanto, è arrivato pure il transfer per giocare domani.

"Deulofeu è contento, non vede l'ora di iniziare la sua avventura nel Milan".