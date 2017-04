ESCLUSIVA TMW - Ag. Diawara: "E' un predestinato. L'Italia è un sogno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' l'uomo delle partite importanti, Amadou Diawara. "Un predestinato", dice di lui l'agente Daniele Piraino a Tuttomercatoweb.com ma è una 'qualifica' che gli attribuiscono anche tanti addetti ai lavori e tra questi anche il ct dell'Italia, Giampiero Ventura, che lo sta seguendo per una possibile convocazione in azzurro.

Che bilancio facciamo della stagione di Amadou a Napoli?

"Il bilancio è sicuramente positivo. Arrivare e giocare gare così pesanti, a Madrid, contro la Juventus, e farlo da protagonista, è importante. Gioca in un ruolo strategico per il sistema di gioco di Sarri ed è per tutti noi una grande soddisfazione".

Non una sorpresa, però.

"No, perché Amadou è un predestinato. Sarà uno dei giocatori più forti del mondo nel suo ruolo, nella sua posizione. Ha caratteristiche uniche, riconosciute anche dal Napoli e da mister Sarri".

Cosa manca in questa stagione per essere perfetta?

"Gli manca solo un po' di continuità, il percorso di crescita si sarebbe accorciato avendo più minutaggio. Ha dimostrato di avere lo spessore per giocare le gare che contano, da protagonista e, da professionista vero quale è, vorrebbe scendere sempre in campo per aiutare i compagni in tutte le gare".

Uomo da Champions e da grandi sfide, l'esperienza e lo status di top player si consolida anche giocando le gare dove il Napoli parte favorito.

"Esatto. Amadou adesso ha bisogno solo di questo, come dicevo. Di giocare queste sfide, di essere sempre protagonista, con continuità, per aiutare il Napoli anche in gare dove parte col favore del pronostico".

Soddisfatto della scelta Napoli?

"Senza dubbio. Il Napoli era la sua prima scelta e non ci sono dubbi a riguardo".

Ventura, intanto, lo sta seguendo per un'eventuale convocazione azzurra.

"Sarebbe un sogno, è onorato dalle attenzioni di Ventura e ora vedremo quel che accadrà, anche a livello personale".