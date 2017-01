ESCLUSIVA TMW - Ag. Dzeko: “Felice a Roma, mission impossible per i cinesi”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Non c'è nulla di vero”. Queste le parole di Irfan Redzepagic, agente dell'attaccante della Roma Edin Dzeko (30), sulla notizia circolata oggi su qualche quotidiano in merito al presunto interesse del Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro - che avrebbe offerto un contratto da 16 milioni di euro a stagione - per la punta bosniaca. Intercettato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, il procuratore ha poi proseguito: “Non confermo l'ipotesi cinese per il mio assistito, sta bene alla Roma ed è felice in giallorosso. Sta disputando una buona stagione, sta segnando con regolarità e punta a vincere qualcosa di importante con la squadra di Spalletti”.

Nessuna offerta dalla Cina, quindi? “Per i cinesi, strappare Edin alla Roma, è una mission impossible. Ripeto, non c'è nulla di vero. Dzeko pensa soltanto ai capitolini”.