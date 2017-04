ESCLUSIVA TMW - Ag. Erkin: "Senza riscatto torna all'Inter. Addio? Colpa di De Boer"

Quale futuro per Caner Erkin? Il terzino della Nazionale turca, la cui esperienza all'Inter è durata pochissimo, chiusa ancor prima dell'inizio della stagione ufficiale, dovrebbe essere riscattato dal Besiktas, club nel quale si è trasferito dopo essere stato bocciato da Frank de Boer.

Il condizionale è però d'obbligo, in quanto il brutto infortunio subito lo scorso ottobre (rottura del tendine d'Achille della gamba sinistra durante il match interno contro l'Antalyaspor) potrebbe cambiare gli scenari. Qualora volesse, la società di Istanbul potrebbe esercitare l'opzione di riscatto per 1 milione di euro, mentre in caso contrario il classe '88 di Balıkesir farebbe ritorno ad Appiano Gentile (il contratto con il club di Corso Vittorio è valido fino al 30 giugno 2019).

Per fare il punto sulle prospettive dell'ex Galatasaray, TuttoMercatoWeb ha intervistato in esclusiva il suo agente Batur Altiparmak.

Un passo indietro prima di considerare la prossima stagione: cosa è accaduto durante la scorsa estate?

"Noi non abbiamo avuto alcun problema all'Inter. Con nessuno, nella maniera più assoluta. Il giocatore era felicissimo di questa grande possibilità. Il problema era l'ex allenatore De Boer: quando è arrivato non ha concesso nemmeno il tempo necessario a Caner per farsi vedere, per farsi apprezzare. Pochi giorni e poi il messaggio chiaro: 'Se vuoi andar via, puoi farlo. Per quanto mi riguarda, sei fuori dalla squadra'. Abbastanza incredibile. Non conosceva nemmeno il giocatore".

Al contrario, invece, di Mancini.

"Roberto lo voleva. Lo conosceva dai tempi della sua esperienza al Galatasaray e stimava il giocatore. Con lui non c'era alcun problema, tutt'altro. Come detto, il problema era solo ed esclusivamente De Boer. Mancini invece lo voleva a Milano, conosceva le sue qualità".

Stagione 2017-2018: dove giocherà il suo assistito?

"Abbiamo due opzioni. Il Besiktas può riscattarlo e rappresenta la priorità nelle nostre preferenze, ma se dovesse decidere di non puntare più su di lui dovremmo fare delle valutazioni differenti".

La permanenza all'Inter è da escludere a priori?

"Erkin è felice al Besiktas, questo è sicuro, ma in caso di mancato riscatto torneremmo a Milano per poi valutare. E non escludo possa diventare una possibilità".