ESCLUSIVA TMW - Ag. Fazio: “Nazionale italiana? Vedremo, ora pensa alla Roma”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Mi dispiace non aver avuto l'opportunità di dimostrare il mio valore con l'Argentina. L'importante è sempre guardare al futuro per la Nazionale...chissà, pure per quella italiana". Queste le recenti parole di Federico Fazio, difensore della Roma che ha dunque aperto a un futuro anche in chiave azzurra. Giampiero Ventura prende nota e segue il calciatore giallorosso, che in carriera ha giocato tre amichevoli con l'Argentina senza dunque aver indossato la maglia dell'albiceleste in gara ufficiale. La redazione di Tuttomercatoweb.com ha intanto sentito l'agente dell'ex Siviglia e Tottenham: “Nazionale italiana? Sinceramente non ne so nulla, non so se possa rappresentare una possibilità perché non ne ho parlato con lui. Vedremo”, le parole del procuratore Salva Sanchez.

Inevitabile parlare del momento con la Roma e del suo futuro, in quanto il ragazzo è arrivato in giallorosso durante l'estate 2016 a titolo temporaneo - fino al 30 giugno 2017 - a fronte di un corrispettivo fisso di 1,2 milioni di euro. L’accordo col Tottenham prevede inoltre il diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, per un valore di 3,2 milioni di euro. Queste le parole del procuratore ai nostri microfoni: “Federico sta bene a Roma, è felice e sa di giocare per qualcosa di importante con i giallorossi. Se il futuro si deciderà in estate? Non so se il suo futuro sarà al centro dell'attenzione a fine stagione, si vedrà. Certamente il ragazzo è tranquillo in questo momento e pensa solo alla Roma”.