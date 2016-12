ESCLUSIVA TMW - Ag. Felipe Melo: "Pressing Palmeiras, adesso dipende dall'Inter"

L'accordo tra il Palmeiras e Felipe Melo è ormai raggiunto, con una trattativa che pare destinata a concludersi positivamente. Inter permettendo, perché da adesso dipenderà solo dal club di Corso Vittorio Emanuele.

Resta infatti ancora da risolvere la questione relativa alla buonuscita, mentre con i Verdão nessun problema, in quanto la 'stretta di mano' è arrivata da giorni.

La conferma dello scenario appena presentato arriva direttamente dall'agente del centrocampista classe '83 José Rodriguez, che in esclusiva per TuttoMercatoWeb spiega: "Confermo il forte interesse del Palmeiras per Felipe. Il club brasiliano sta spingendo tantissimo per portarlo in Brasile. Puntano tanto sul suo arrivo".

Quante possibilità ci sono per il buon esito della trattativa?

"L'esito può essere molto semplice oppure molto complicato. A questo punto la decisione è solo ed esclusivamente dell'Inter".

Le parti stanno trattando, l'ufficialità dell'addio alla Milano interista dell'ex Galatasaray potrebbe arrivare già nelle prossime ore.