ESCLUSIVA TMW - Ag. Ferrari: "Verona bella opportunità in una piazza importante"

© foto di Monia Bracciali

E' arrivata oggi l'ufficialità del passaggio di Alex Ferrari in prestito dal Bologna al Verona. Il difensore classe '94 nato a Modena e cresciuto nel club rossoblù approda in una squadra che punta con decisione a tornare in A. E che ha deciso di rinforzarsi anche con lui. Di questa operazione abbiamo parlato con Francesco Romano che, a Tuttomercatoweb.com, ha così parlato: "E' una bella opportunità per il ragazzo per essere protagonista in una piazza molto importante".