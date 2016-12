ESCLUSIVA TMW - Ag. Floro Flores: "Si rilancia con il Chievo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due richieste per Antonio Floro Flores. L'attaccante del Chievo Verona è un'idea di Crotone e Pescara. "Ma Floro sta bene al Chievo", assicura a TuttoMercatoWeb l'agente e avvocato del giocatore, Mario Fogliamanzillo. "Non dimentichiamoci - prosegue Fogliamanzillo - che ha avuto un problema fisico. Il mister gli ha dato fiducia, ora non sta giocando titolare perché magari c'è chi sta meglio di lui, che paga il non aver fatto la preparazione. Ma il suo rilancio parte dal Chievo, la società ci ha fatto sapere che Floro non si muove e il ragazzo stesso - conclude l'agente - ritiene di dover dare qualcosa in più alla sua squadra".