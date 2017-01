ESCLUSIVA TMW - Ag. Giaccherini: "Insisteremo per partire. Viola? Mi piacerebbe"

© foto di Federico De Luca

Nel corso del TMW News è intervenuto Furio Valcareggi, agente di Emanuele Giaccherini per alrare della situazione del giocatore che sta trovando pochissimo spazio nella squadra partenopea. "Parlerò con Giuntoli. Visto che Emanuele gioca poco o mai, vediamo se è possibile 'migliorare' la vita. Per ora c'è un no assoluto da parte del Napoli ma insieme al mio socio Giulio Marinelli insisteremo per vedere se si risoleve il problema. Non giocare mai dopo un bell'Europeo, non mi sembra giusto per Giaccherini. A Napoli si sta benissimo però ora che hanno preso Pavoletti e che davanti stanno benissimo, la soluzione che proponiamo noi è quella di allontanarsi per sei mesi o definitivamente. Credo sia l'opzione più intelligente. Ora al Napoli sono sul no assoluto, ma spiegheremo che lì ormai c'è la certezza di giocare poco. L'ipotesi Torino? Vediamo, in estate avevamo fatto tutto col Toro poi facendo una scorrettezza abbiamo deciso di andare al Napoli. Ci siamo scusati con il Torino ma qualunque procuratore, di fronte all'idea di scegliere tra i granata e il Napoli dove si gioca anche la Champions, avrebbe scelto il Napoli. So che al Torino stanno cercando qualcosa, cercano Castro o una mezzala e allora Giaccherini potrebbe fare anche al loro caso. La Fiorentina? Mi piacerebbe l'ipotesi, Corvino sa tutto di Giaccherini e se vuole mi deve solo chiamare. E' un suo grande estimatore ma dai viola non ho avuto notizie".