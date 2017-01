ESCLUSIVA TMW - Ag. Grenier: "Trattato a fari spenti, alla Roma può dare tanto"

Fonte: Raffaella Bon

È l'uomo che scova i migliori talenti in giro per la Francia e li porta in Italia. Giuseppe Colombo per tutti è colui che ha permesso alla Roma di mettere a segno il colpo Pjanic, ma ora verrà anche ricordato per l’acquisto di Clement Grenier. Colombo è l'agente italiano del calciatore e quindi il direttore d'orchestra della trattativa. Tuttomercatoweb.com l'ha intervistato in esclusiva per conoscere meglio l'ultimo arrivato alla corte di mister Spalletti.

Colombo, possiamo parlare di una trattativa lampo?

"In realtà abbiamo lavorato a fari spenti, ma l'interesse della Roma per il giocatore nasce da lontano, già da questa estate. Si è concretizzata negli ultimi giorni, ma il ragazzo sapeva di questa ipotesi e ha rifiutato tutte le altre destinazioni".

Che tipo di giocatore è?

"È un centrocampista offensivo che può essere utile in diverse zone del campo, bravo tecnicamente, molto altruista. Direi polivalente e con molto talento".

E fuori dal campo?

"È un ragazzo molto semplice, di buona famiglia. È cresciuto nel Lione ed è rimasto lì per 15 anni. Si era ripromesso che nel momento in cui avrebbe lasciato la squadra francese l'avrebbe fatto per un top club e la Roma per lui lo è".

Cosa ci può dire sulla trattativa?

"Trattare con il Lione non è mai semplice, ma c'era la grandissima volontà di Clement di venire a Roma e del club giallorosso di acquisirlo. È stato un bel lavoro di squadra. Voglio ringraziare lo studio DCF Sport Legal che ha seguito legalmente tutta la vicenda dalla trattativa a Lione con il giocatore a novembre scorso fino alla chiusura con la Roma".

Cosa può dare Grenier alla Roma?

"Io credo che possa dare una mano alla squadra e per cercare di migliorare gli obbiettivi che la Roma sta inseguendo. Sta bene fisicamente, è a disposizione e ora dovrà riuscire a ritagliarsi un posto importante in squadra".⁠⁠⁠⁠