ESCLUSIVA TMW - Ag. Joao Pedro: "Piace in Italia e in Europa, l'interesse non manca"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Complici le ultime prestazioni di altissimo livello, si sta accendendo un grande interesse nei confronti del talento del Cagliari Joao Pedro. Ai microfoni di Tuttomercatoweb è intervenuto in esclusiva l’agente del brasiliano, Marco Piccioli, che ha commentato le voci riguardanti il suo assistito.

“Da quando è rientrato dall’infortunio Joao ha fatto partite di grande livello. Nonostante i due problemi fisici gravi che gli hanno sottratto parte della stagione si è reso protagonista di un recupero incredibile ed è rientrato dando una grande mano alla squadra”.

A livello tattico Rastelli sembra avere trovato la dimensione ideale per instradare il talento di Joao Pedro. Quali sono le sue caratteristiche principali a tuo parere?

“Credo che sia un giocatore che si può adattare a più ruoli, può fare in maniera eccellente entrambe le fasi. Parliamo di un giocatore di grande talento che si sta dimostrando efficace e forte tanto fisicamente quanto tecnicamente”.

Le prestazioni di Joao Pedro sono tali da lasciare intendere un interesse da parte di top club del nostro campionato… “Credo che Joao sia cresciuto e maturato, e che sia pronto per un top club. Prova ne siano le tante dimostrazioni di interesse pervenute al Cagliari sino a questo momento. In estate le valuteremo insieme alla società e stabiliremo la strada migliore per lui”.

Quali società lo hanno seguito con maggiore interesse?

“Il giocatore è seguito sia in italia che all’estero, preferisco non fare nomi ma è inevitabile che un calciatore con le sue caratteristiche sia destinato a suscitare grande interesse”.

Quale calcio sarebbe più adatto a lui nell’ottica di un definitivo salto di qualità?

“Un giocatore con le sue qualità potrebbe essere adatto soprattutto al calcio spagnolo e a quello tedesco. Oltre ovviamente al calcio di casa nostra in cui ha già dimostrato di poter stare da protagonista assoluto”.

E’ possibile stilare una valutazione per il suo cartellino?

“Sinceramente non ne abbiamo parlato, perchè con il Cagliari abbiamo fatto un rinnovo lo scorso anno ed il ragazzo era più che felice di rimanere in Sardegna. Sotto l’aspetto economico preferisco non addentrarmi, però valuteremo tutte le alternative e sceglieremo in base alle proposte che verranno fatte alla società”.