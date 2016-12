ESCLUSIVA TMW - Ag. L.Adriano: "Incontro con Galliani rinviato, Spartak possibile"

© foto di Federico De Luca

Un incontro inizialmente previsto per stasera, rimandato a domani. Il procuratore di Luiz Adriano, Gilmar Veloz, e Adriano Galliani hanno rinviato di qualche ora il summit per il futuro dell'attaccante. "Non incontrerò Galliani oggi, l'incontro è rinviato. Ci vedremo domani", dice a TuttoMercatoWeb.com Veloz. Luiz Adriano è un'idea concreta dello Spartak Mosca: "Il giocatore deve parlare con il club, poi vedremo. Penso che il trasferimento sia possibile, speriamo bene. Ora aspetto una chiamata da Galliani, ci vedremo domani pomeriggio". Tutto procede per il meglio, Luiz Adriano vicino allo Spartak Mosca: "Sì, è possibile che si faccia", conclude Veloz che aspetta di incontrare Galliani, domani - e non più oggi - in Brasile. E Carrera aspetta il bomber, Luiz Adriano pronto ad infiammare la Russia...