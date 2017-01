ESCLUSIVA TMW - Ag. Lasagna: "Udinese pratica e rapida. C'era pure la Premier"

Nei giorni scorsi l'udinese ha chiuso l'acquisto di Kevin Lasagna dal Carpi. Un bel colpo per i friulani che lasceranno l'attaccante in Emilia fino a fine stagione. Per fare il punto della situazione sul giocatore e su come si è sviluppata la trattativa abbiamo sentito l'agente di Lasagna, Massimo Briaschi. "L'Udinese si era già interessata al ragazzo nell'estate scorsa- dice a Tuttomercatoweb.com - ma l'operazione poi non andò in porto. L'affare stavolta si è concretizzato con l'accordo che il Carpi terrà Lasagna fino al termine del campionato. Altrimenti non avremmo potuto concludere la trattativa. Ma l'Udinese ha dato il suo ok per questa operazione che è importante anche per il ragazzo. Troverà un ambiente eccezionale dove ripartirà un'altra volta".

C'era stato l'interesse anche di qualche club dall'estero?

"Sì, in particolare dalla Premier League. Ma l'udinese si è dimostrata più concreta e veloce".

Chiusura su Maggio: quali aggiornamenti ci sono?

"Ho sentito Giuntoli la settimana scorsa e non ci sono novità. Dovrebbe restare a Napoli"