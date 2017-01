ESCLUSIVA TMW - Ag. Manolas: "Kostas contento a Roma. Inter? Chiedete a loro"

Il suo nome occupa ormai da mesi le pagine del calciomercato, con tante squadre accostate in vista della prossima stagione. Società ovviamente importantissime, considerando lo status di questo difensore, ormai tra i più forti in Europa. Quale sarà il futuro di Kōnstantinos Manōlas?

Per fare il punto sul futuro del classe '91 della Nazionale greca, TuttoMercatoWeb ha contattato in esclusiva il suo agente Ioannis Evangelopoulos.

Ci sono novità in ottica rinnovo?

"C'è un contratto valido con la Roma fino al 2019. Kostas vuole far bene con la maglia giallorossa. Per quanto riguarda il rinnovo, al momento non saprei. Non posso rispondere a questa domanda. Ma aggiungo che il ragazzo è contento a Roma".

Conferma l'interesse da parte del Chelsea?

"Preferisco non commentare".

Per l'Italia, invece, si parla molto di Inter: può essere una possibilità?

"Questa è una domanda da porre direttamente alla società nerazzurra".