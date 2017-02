ESCLUSIVA TMW - Ag. Milinkovic-Savic: "Nessun problema per il rinnovo. E' felice"

© foto di Federico Gaetano

Mateja Kezman conferma che per il rinnovo contrattuale della rivelazione Sergej Milinkovic-Savic, suo assistito, non ci saranno difficoltà. Nei prossimi mesi l'agente e il giocatore avranno il contatto decisivo con la Lazio, come confermato dall'agente a TMW: "Non ci saranno problemi, avremo un incontro nei prossimi mesi, ma non c'è una data fissata. Comunque sarà tutto semplice e veloce, perché tutte le parti la pensano allo stesso modo. La Lazio è molto soddisfatta di Sergej, lui è felice di rimanere alla Lazio".