ESCLUSIVA TMW - Ag. Orsolini: "Il Milan non è in pole, in Serie A tutte pensano a lui"

Il suo nome è stato accostato con insistenza al Milan negli ultimi giorni, con il club rossonero che punta a proseguire nella politica rivolta a valorizzare i giovani italiani. E nelle ultime ore ci sono stati ulteriori contatti con l'Ascoli Picchio, anche se l'interesse di Casa Milan non è l'unico per quanto riguarda il talento bianconero. Quale sarà il futuro di Riccardo Orsolini?

Per fare il punto sulle prospettive dell'attaccante classe '97, TuttoMercatoWeb ha contattato il suo agente Donato Di Campli: "Per il momento non ci sono grosse novità, questi sono giorni di vacanza. Posso dire che il Milan non è l'unica società che ha chiesto informazioni sul ragazzo".

I rossoneri sono comunque da considerare in pole?

"No, questo non si può dire. Ma di sicuro il loro interesse ci fa enormemente piacere".

Sono arrivate chiamate anche dall'estero?

"Per il momento no, ma in Italia tutte le big stanno pensando a lui. Il ragazzo è comunque molto tranquillo e vive questo periodo serenamente".