ESCLUSIVA TMW - Ag. Perin: "Carico e pimpante. Tanti i messaggi di vicinanza"

© foto di Federico De Luca

L'intervento chirurgico al ginocchio di Mattia Perin è perfettamente riuscito, come confermato dal Professor Mariani. Per capire qualcosa di più sullo stato d'animo del portiere del Genoa a poche ore dall'operazione, TuttoMercatoWeb ha contattato in esclusiva il suo agente, Matteo Roggi: "Sono stato con lui ieri sera, l'ho trovato pimpante e soprattutto carico. Ha ricevuto una straordinaria ondata di affetto e vicinanza e questo non può che avergli fatto piacere".

C'è un messaggio su tutti che gli ha fatto particolarmente piacere ricevere?

"Sono stati tutti graditi, il suo è stato un infortunio che ha toccato il cuore di tutti gli sportivi. In tanti gli hanno dimostrato vicinanza, da Javier Zanetti a Morata fino al ministro dello Sport Luca Lotti".

Dopo l'operazione come lo ha visto?

"L'ho trovato bene, l'intervento è durato circa 40 minuti e il professor Mariani ha trovato un ginocchio pulito, ha dovuto solo effettuare la ricostruzione del crociato. Un'ora dopo il risveglio era già carico, aveva metabolizzato la cosa e pensava già al rientro. Per fortuna la carriera di un portiere regala 3-4 anni in più rispetto ad un giocatore di campo, per questo l'infortunio è solo un rallentamento in quello che è il suo percorso di crescita".

Il Professor Mariani ha parlato di 3 mesi per il recupero. L'obiettivo è tornare in campo prima della fine della stagione?

"L'obiettivo è tornare al 100%. Se questo dovesse accadere realmente nei tre mesi previsti tanto meglio, ma non è la priorità. L'importante, ripeto, è che Mattia torni al meglio ma su questo non ho dubbi. E' carico e la sua struttura, la sua massa muscolare, lo aiuterà a rimettersi presto in forma".