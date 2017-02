ESCLUSIVA TMW - Ag. Rodriguez: "Rinnovo? Alla Fiorentina non interessa"

© foto di Federico De Luca

Il futuro di Gonzalo Rodriguez si tinge di giallo. Il capitano della Fiorentina, in scadenza a giugno 2017, non ha ancora trovato un accordo per prolungare il proprio contratto con la società gigliata e al suo entourage sono già arrivate le chiamate di diverse squadre, italiane e non. Per saperne di più, a poche ore dalla sfida tra i viola e la Roma, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva l'agente di Rodriguez, José Raul Iglesias.

Iglesias, che novità ci sono riguardo a Gonzalo Rodriguez?

"Non ce ne sono. Mi spiego meglio, dopo i due incontri dello scorso novembre la Fiorentina non si è più messa in contatto con me. Si vede che il rinnovo di Gonzalo non interessa molto alla società".

Intanto, diversi club sembrano aver messo il centrale argentino nel mirino: dal San Lorenzo alla Roma, passando per le milanesi. Ce lo conferma?

"Lo vogliono in tanti. In questi giorni ho ricevuto diverse chiamate per sondare il terreno, ma al momento non abbiamo trovato un accordo con nessuna squadra".