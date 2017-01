ESCLUSIVA TMW - Ag. Sosa: "Grato al Milan, vuol restare in rossonero"

© foto di Federico De Luca

Il futuro di José Sosa è argomento caldo in casa Milan. Per capire meglio la situazione relativa al Principito, TuttoMercatoWeb ha contattato in esclusiva il suo agente, Favio Bilardo.

Iniziamo dall'attualità: nelle ultime ore si è parlato di club cinesi e soprattutto del Fenerbahce su di lui.

"Ho letto le voci, quello che posso dire è che Sosa è felice a Milano e vuole assolutamente restare in rossonero. In estate abbiamo fatto di tutto per lasciare la Turchia e sposare il Milan, non vedo perché dovremmo ripensarci dopo così pochi mesi".

Niente mercato, quindi, almeno a gennaio.

"In ogni sessione arrivano richieste e apprezzamenti per lui da diverse parti del mondo. Ma lui oggi pensa solo ed esclusivamente al Milan".

Qual è, allora, il suo obiettivo?

"Vuole ripagare la società per la fiducia e lo sforzo economico fatto in estate. Aspetta il suo momento, intanto è felice per la prova in Coppa Italia e per le belle parole che Montella ha speso per lui".

I rumors però parlano di un incontro, domani, con la dirigenza rossonera.

"Io sono in viaggio verso l'Italia, domani sarò a Milano ma non ho fissato nessun incontro col Milan. Sarò in Italia per le ultime settimane di mercato, la mia agenzia ha diversi ragazzi interessanti e ne parlerò con alcune società, ma per Sosa non c'è niente in programma".